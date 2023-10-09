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Сегодня, 15:55

Мозгов заявил, что точно не готов стать агентом после завершения карьеры

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Тимофей Мозгов.
Фото Reuters

Чемпион НБА, бронзовый призер Олимпиады-2012 Тимофей Мозгов в интервью «СЭ» признался, что его игровая карьера подошла к концу.

— Какой у тебя сейчас статус? Ты свободный агент или все-таки славная карьера подошла к концу?

— Наверное, второе. Я не закрыл эту дверь на ключ, но прикрыл не хлопая.

— Летом твой агент Станислав Рыжов выкладывал совместное фото, намекая, что ты вернешься на профессиональный уровень.

— Я еще могу играть. Дайте два месяца, я наберу форму, чтобы быть полезным на хорошем уровне. Но, конечно, уже не получится показывать баскетбол, как в свои лучшие годы. Поэтому, думаю, что всё. Мой поезд ушел, пора заканчивать.

— Ты бы хотел остаться в баскетболе в том или ином качестве?

— Сложно сказать. Сейчас обсуждаем это с ближайшим окружением.

— Готов стать агентом?

— Точно нет. Понимаю, что это не мое.

Последний раз 37-летний центровой выходил на паркет в феврале 2022 года в рамках российской Суперлиги.

Тимофей Мозгов. «Мой поезд ушел, пора заканчивать». Откровенное интервью Тимофея Мозгова

Тимофей Мозгов
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