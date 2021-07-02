«Зенит» подписал однолетний контракт с Кузминскасом
По информации «СЭ», в пятницу, 2 июля, «Зенит» достиг договоренности с форвардом сборной Литвы Миндаугасом Кузминскасом.
Контракт с экс-игроком «Нью-Йорка» подписан на один год. Кузминкас станет заменой Кей Си Риверсу, который покидает клуб по окончанию контракта.
Миндаугас станет вторым литовцом в составе петербургского клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Локомотив-Кубань», набирая в среднем 12,4 очка, 4,4 подбора и 1,5 передачи в Еврокубке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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