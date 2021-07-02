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«Зенит» подписал однолетний контракт с Кузминскасом

21:12
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По информации «СЭ», в пятницу, 2 июля, «Зенит» достиг договоренности с форвардом сборной Литвы Миндаугасом Кузминскасом.

Контракт с экс-игроком «Нью-Йорка» подписан на один год. Кузминкас станет заменой Кей Си Риверсу, который покидает клуб по окончанию контракта.

Миндаугас станет вторым литовцом в составе петербургского клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Локомотив-Кубань», набирая в среднем 12,4 очка, 4,4 подбора и 1,5 передачи в Еврокубке.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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