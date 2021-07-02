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«Зенит» близок к подписанию контракта с форвардом сборной Литвы

20:00
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«Зенит» близок к подписанию контракта с форвардом сборной Литвы Миндаугасом Кузминскасом. Стороны ведут переговоры о контракте на 1 год, сообщает в Twitter инсайдер Донатос Урбонас.

31-летний Кузминскас провел предыдущие два сезона за краснодарский «Локомотив-Кубань». В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ он набирал 14,5 очка, 5,2 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.

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Иван Шитик все материалы автора

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