Кущенко о серии «Зенит» — ЦСКА: «Зеркальный ответ по качеству защиты и настрою у петербуржцев»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от четвертого матча полуфинальной серии плей-офф между «Зенитом» и ЦСКА (91:73).

«Серия огненная. Ушли команды в пятый и шестой матчи. Зеркальный ответ по качеству защиты и настрою у «Зенита». Команды играют от очень качественной обороны, в разменах стараются сдержать снайперов. Энергии «Зенита» хватило, чтобы сделать задел, который удержали. Вспышка у ЦСКА была, когда ее быстро погасил тайм-аут Паскуаля», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Счет в серии 2-2. Пятый матч пройдет 16 мая в Петербурге и начнется в 19:30 мск.