Джордан Мики подпишет контракт с «Зенитом»

Тяжелый форвард Джордан Мики может продолжить карьеру в «Зените». Он подпишет контракт с российским клубом на год, сообщает Eurohoops.

Клубу из Санкт-Петербурга и 26-летнему баскетболисту осталось обсудить последние детали контракта. О переходе Мики может быть объявлено в ближайшие дни.

Джордан Мики провел сезон-2020/21 в «Химках». В матчах Евролиги он набирал 15,6 очка, 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру.