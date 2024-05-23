Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

23 мая, 22:00

«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: даты и расписание матчей серии за 3-е место Единой лиги ВТБ

В серии Единой лиги ВТБ за третье место «Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Зенит» — «Локомотив-Кубань».
Фото «Локомотив-Кубань»

Стало известно расписание матчей серии Единой лиги ВТБ за 3-е место между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Первая встреча пройдет в субботу, 25 мая, в Санкт-Петербурге. Начало — 14:00 по московскому времени.

«Зенит» — «Локомотив-Кубань»: даты и расписание матчей серии за 3-е место Единой лиги ВТБ

  • Первая игра: 25 мая в 14:00 мск в Санкт-Петербурге;
  • вторая игра: 27 мая в 19:30 мск в Санкт-Петербурге;
  • третья игра: 30 мая в 19:30 мск в Краснодаре;

Если потребуется.

  • четвертая игра: 1 июня в 14:00 мск в Краснодаре,;
  • пятая игра: 4 июня в 19:30 мск в Санкт-Петербурге.

Время начала матчей — московское.

«Зенит» в рамках полуфинальной серии уступил ЦСКА 2-4. «Локомотив-Кубань» проиграл казанскому УНИКСу в серии 3-4.

Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно на сайте «СЭ».

Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
0
Читайте также
Жители Франции подали петицию против гей-пропаганды на Олимпиаде-2024
Сборные Евро 2024 называют составы команд на финальный турнир
В России готовятся ввести маркировку полимерных труб
Канада – на Швейцарию, шведы – на хозяев, а у США – 64 года без золота. Что произошло на чемпионате мира по хоккею 23 мая
В США предрекли Байдену поражение на выборах из-за нежелания говорить с Путиным
Еврокомиссар назвал упоминание инцидента с Фицо вырванным из контекста
Популярное видео
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Дмитрий Овчинников возвращается в «Сибирь»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Интервью с Романом Ротенбергом и репортаж с Кубка Юнисон
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ватутин: «Пистиолис помог выбраться ЦСКА и его болельщикам из ситуации обреченности»

УНИКС — ЦСКА: даты и расписание матчей финальной серии Единой лиги ВТБ

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости