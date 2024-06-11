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Сегодня, 09:00

Трент Фрейзер продлил контракт с «Зенитом» на три года

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Трент Фрейзер.
Фото Александр Павлов (БК «Зенит»)

Как стало известно «СЭ», разыгрывающий «Зенита» Трент Фрейзер договорился о продлении контракта с петербургским клубом до конца сезона-2026/27. Это первое и очень важное подписание сине-бело-голубых в стартовавшем межсезонье.

В прошедшем сезоне Трент утвердился в роли одного из лидеров команды и был признан MVP победного «Финала четырех» Кубка России. В Лиге ВТБ Фрейзер в среднем набирал 14,7 очка, 4,2 передачи, 1,8 подбора и 1,2 перехвата (эффективность — 15,0).

Фрейзер перешел в «Зенит» из белградского ФПМ в январе 2023-го. За это время американец успел выиграть с клубом два трофея, а также бронзовые медали Лиги ВТБ.

Баскетбол
БК Зенит
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