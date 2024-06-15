Ведищев подвел итоги сезона для «Локомотива-Кубань»

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев в интервью «СЭ» назвал две причины, которые не позволили команде побороться за чемпионство в Лиге ВТБ.

— Что скажите про итоги сезона-2023/24 для «Локо»?

— Четвертое место — самое обидное. Деревянная медаль, но у этого результата есть две объективные причины.

— Какие?

— Мы очень хотели выиграть чемпионат, и я считаю, у нас все для этого было. Однако в концовке команда устала физически и эмоционально. С этими тяжелыми переездами, постоянными пересадками (аэропорт Краснодара закрыт с 24 февраля 2022 года, — прим. «СЭ»). Второй момент — в плей-офф у нас надломилась командная химия. Пришли новые люди в состав (Карвел Андерсон и Патрик Миллер) и не было времени их полноценно интегрировать. Надо было играть практически с листа. На мой взгляд, нам немного не хватило сплоченности в решающих матчах.

Сезон был сложный. Мы не добились поставленных целей, но и назвать его провальным нельзя.

— Многие болельщики пишут в комментариях, что в сезоне-2022/23 команда дошла до финала имея четырех легионеров, в этом году заняла четвертое место с шестью иностранцами. Что об этом думаете?

— Мне кажется, что не стоит рассуждать такими категориями. Это разные чемпионаты, у нас были разные соперники в полуфиналах, все клубы претерпели изменения в составе... В этом году мы были готовы выйти в финал и побороться за чемпионство. Но последние минуты седьмой игры в Казани сложились не в нашу пользу. Все решило буквально несколько владений.

Еще раз повторюсь, — мы проводим огромное количество времени в дороге. Когда у наших соперников есть время на восстановление и тренировки, «Локомотив-Кубань» в этот момент осуществляет очередной переезд. Это накопительная история с начала сезона. В мае она дала о себе знать.