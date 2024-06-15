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Кущенко: «В «Руне» не рассчитали силы с точки зрения ресурсов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал снятие «Руны» с Единой лиги ВТБ.

«Руна» начала сезон неплохо – со своим стилем, что нам понравилось. Городская, наглая, молодая команда. Они очень хотели попробовать себя в Единой лиге ВТБ, мы им дали эту возможность. Но где-то они не рассчитали силы с точки зрения ресурсов, долгосрочных программ», – цитирует ТАСС Кущенко.

«Руна» была основана в 2017 году и дебютировала в Единой лиге ВТБ в сезоне-2023/24, заняв 9-е место в регулярном чемпионате.

Источник: https://tass.ru/sport/21098027
Баскетбол
БК Руна
Сергей Кущенко
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