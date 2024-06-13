Форвард Александр Разумов покинул «Самару»

Форвард Александр Разумов по истечении срока действия контракта покинул «Самару», сообщает пресс-служба клуба.

«К сожалению, травмы не позволили ему полностью раскрыть в нашем клубе свой несомненный потенциал. Но он был важной частью команды и внес заметный вклад в ее победы», — говорится в заявлении клуба.

32-летний баскетболист провел за «Самару» один сезон. Всего он сыграл 14 матчей в лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 1,3 очка и делал 1 подбор.