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Сегодня, 07:18

Ватутин — о переговорах с Евролигой: «Не стоит обсуждать то, чего нет»

Алина Савинова
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Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин ответил, ведутся ли переговоры с Евролигой по возвращению клубов Единой лиги ВТБ.

«Без комментариев. Не стоит обсуждать то, чего нет. Следил ли за Евролигой в этом сезоне? Да, конечно. Стараюсь смотреть каждый матч Евролиги», — приводит Metaratings.ru слова Ватутина.

Также он рассказал, как изменилась Евролига после отстранения российских команд.

«После отстранения российских команд она точно не стала сильнее», — добавил тренер.

Исполнительный совет акционеров Евролиги отстранил российские клубы от участия в турнире в марте 2022 года из-за конфликта на Украине.

Источник: Metaratings.ru.
Баскетбол
Андрей Ватутин
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