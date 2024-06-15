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Сегодня, 09:25

«Локомотив-Кубань» может лишиться двух своих лидеров

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев в интервью «СЭ» рассказал, что Джален Барфорд покидает команду. Защитник перешел в краснодарский клуб из «Астаны» в феврале 2022 года.

«Какая ситуация с иностранными Джаленом Барфордом и Девоном Акун-Перселлом? С Барфордом мы расстаемся. Его не будет в «Локо» в следующем сезоне. С Акун-Перселлом пока подвешенная ситуация», — резюмировал в интервью «СЭ» Андрей Ведищев.

Андрей Ведищев. «Барфорда не будет в «Локо» в следующем сезоне, с Акун-Перселлом подвешенная ситуация». Интервью Андрея Ведищева

В прошедшем сезоне Акун-Перселл и Барфорд стали лучшими снайперами команды. Девон в среднем за игру набирал 15,2 очка, Барфорд — 13,5.

Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
Андрей Ведищев
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