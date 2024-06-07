«Зенит» поддержал ЦСКА в возможном изменении формата регулярного чемпионата Лиги ВТБ

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный в интервью «СЭ» рассказал о предложениях клуба в регламент Лиги ВТБ.

— Насколько я знаю, вы выступили с инициативой, чтобы фанатов гостей размещали не выше 25-го ряда?

— Я считаю, что нужно проявлять уважение к болельщикам и фанатам каждого клуба Единой лиги. Уверен, что болельщики, которые приезжают поддержать свою команду, порой за тысячу километров, проделав огромный путь ради своих любимцев, имеют право быть ближе к команде. А не где-то на «чердаке» большой арены, где их не видно, не слышно.

— Еще есть информация, что ЦСКА предложил проводить гладкий регулярный чемпионат в четыре круга, без разделения клубов на две группы. Что думаете об этом?

— Мы это решение поддерживаем. Единственное, мы также еще предлагаем ввести систему плей-ин, как в завершившемся сезоне Евролиги. Когда клубы, занявшие 7-10-е места, разыгрывают между собой две путевки в плей-офф.