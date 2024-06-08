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Сегодня, 18:53

Кущенко назвал «Динамо» из Владивостока потенциальным новичком Единой лиги ВТБ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о возможном вступлении «Динамо» из Владивостока в лигу.

«Это наш единственный потенциальный новичок на грядущий сезон. Других сейчас нет. Мы инспектируем их заявку. Она рассматривается, вступление возможно», — цитирует Кущенко «Спорт День за Днем».

В минувшем сезоне чемпионом Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. В финальной серии армейцы обыграли УНИКС (4-1).

Источник: «Спорт День за Днем»
Баскетбол
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