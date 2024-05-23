УНИКС — ЦСКА: даты и расписание матчей финальной серии Единой лиги ВТБ
Первый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА пройдет 26 мая
Стало известно расписание матчей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА. Первая игра пройдет в воскресенье, 26 мая, в Казани. Начало — в 16:30 по московскому времени.
УНИКС — ЦСКА: даты и расписание матчей финальной серии Единой лиги ВТБ
- первая игра: 26 мая в 16:30 мск в Казани;
- вторая игра: 28 мая в 19:30 мск в Казани;
- третья игра: 31 мая в 20:00 в Москве;
- четвертая игра: 2 июня в 14:00 в Москве;
Если потребуются.
- пятая игра: 5 июня в Казани,;
- шестая игра: 8 июня в Москве;
- седьмая игра: 11 июня — в Казани.
Время начала матчей — московское.
УНИКС выиграл серию с «Локомотивом-Кубань» со счетом 4-3. ЦСКА одержал победу в серии с «Зенитом» — 4-2.
Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно на сайте «СЭ».
Единая лига ВТБ: новости и обзоры матчей, календарь и результаты игр, интервью и статистика в актуальном виде на сайте.
Новости