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23 мая, 23:00

УНИКС — ЦСКА: даты и расписание матчей финальной серии Единой лиги ВТБ

Первый матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА пройдет 26 мая
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ЦСКА - УНИКС.
Фото БК УНИКС

Стало известно расписание матчей финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — ЦСКА. Первая игра пройдет в воскресенье, 26 мая, в Казани. Начало — в 16:30 по московскому времени.

УНИКС — ЦСКА: даты и расписание матчей финальной серии Единой лиги ВТБ

  • первая игра: 26 мая в 16:30 мск в Казани;
  • вторая игра: 28 мая в 19:30 мск в Казани;
  • третья игра: 31 мая в 20:00 в Москве;
  • четвертая игра: 2 июня в 14:00 в Москве;

Если потребуются.

  • пятая игра: 5 июня в Казани,;
  • шестая игра: 8 июня в Москве;
  • седьмая игра: 11 июня — в Казани.

Время начала матчей — московское.

УНИКС выиграл серию с «Локомотивом-Кубань» со счетом 4-3. ЦСКА одержал победу в серии с «Зенитом» — 4-2.

Ознакомиться с расписанием матчей серии плей-офф Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» можно на сайте «СЭ».

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БК УНИКС
БК ЦСКА
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