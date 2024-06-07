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Сегодня, 16:20

«Пари НН» объявил об уходе восьми игроков

Алина Савинова
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«Пари НН» расстался с несколькими игроками в связи с истечением сроков контрактов, сообщается в Telegram-канале нижегородского клуба.

Команду покинули Кендалл Смит, Кейси Шепард, Антон Понкратов, Владимир Ивлев, Алекса Новакович, Иван Стребков, Ефим Воронцов и Филипп Гафуров.

«Сегодня хотим отдельно поблагодарить игроков, чьи контракты в «Пари НН» подходят к концу. Кто-то из них был совсем недолго в команде, кто-то с нами давно — тем не менее, спасибо каждому за самоотдачу на паркете и вклад в команду! От всей души желаем парням удачи на дальнейшем пути. Хотя, возможно, с кем-то из них мы еще встретимся в ближайшем будущем», — говорится в заявлении нижегородцев.

В минувшем сезоне «Пари НН» не смог выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ, заняв шестое место в группе «Б».

Баскетбол
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