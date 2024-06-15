Кущенко объяснил, почему «Минск» не сыграет в следующем сезоне Единой лиги ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что «Минск» временно приостановил участие в турнире, но может вернуться через сезон.

«Что касается «Минска», то мы были в курсе непростой ситуации с менеджментом и пытались разобраться. Этот клуб временно приостанавливает участие в Единой лиге ВТБ, но мы надеемся, что клуб, который так долго с нами, вернется через сезон», — цитирует ТАСС Кущенко.

В сезоне-2023/24 «Минск» занял последнее место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав лишь одну победу.