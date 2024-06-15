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Кущенко объяснил, почему «Минск» не сыграет в следующем сезоне Единой лиги ВТБ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что «Минск» временно приостановил участие в турнире, но может вернуться через сезон.

«Что касается «Минска», то мы были в курсе непростой ситуации с менеджментом и пытались разобраться. Этот клуб временно приостанавливает участие в Единой лиге ВТБ, но мы надеемся, что клуб, который так долго с нами, вернется через сезон», — цитирует ТАСС Кущенко.

В сезоне-2023/24 «Минск» занял последнее место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, одержав лишь одну победу.

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Источник: https://tass.ru/sport/21097551
Баскетбол
БК Минск
Сергей Кущенко
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