Оливье Ханлан покинет ЦСКА

Как стало известно «СЭ», ЦСКА не планирует продлевать контракт с канадским защитником Оливье Ханланом (31 год, 193 см). Его легионерское место в заявке армейцев в сезоне-2024/25 займет защитник сборной Сербии Огнен Ярамаз (28 лет, 193 см).

Хэнлан перешел в ЦСКА из «Варезе» в начале марта 2024-го. На момент переезда в Москву 42-й номер драфта НБА-2015 был лучшим в итальянской лиге по результативности — 18,7 очка.

В Лиге ВТБ его показатели снизилась — 9,0 очка в среднем за игру, однако Оливье внес свой вклад в возвращение Кубка Белова в Москву. В пятом матче с УНИКСом канадский защитник набрал 11 очков, во втором матче с «Зенитом» — 18. Однако это не убедило боссов команды сохранить игрока в столичном клубе.