Кущенко переизбран на пост президента Единой лиги ВТБ

Совет Единой лиги ВТБ утвердил Сергея Кущенко в должности президента организации, сообщает РИА Новости.

63-летний функционер является главой Единой лиги ВТБ с 2014 года. До этого, в частности, он был президентом клубов «Урал-Грейт» и ЦСКА.

«Большое спасибо за оказанное доверие. Нас сильно не ругали за проделанную работу, и совет доверил нам еще один четырехлетний срок. Мы не подведем», — сказал Кущенко.

Заседание совета состоялось в Москве в пятницу, 14 июня. Также на нем на пост гендиректора лиги была переизбрана Илона Костин.

Ранее стало известно, что в новом сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 12 клубов. В турнире не смогут продолжить участие «Руна» и «Минск». При этом белорусская команда выступит в чемпионате Единой молодежной лиги.