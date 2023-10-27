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27 октября, 21:35

«Зенит» победил «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев
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«Зенит» дома обыграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:77.

Питерцы одержали 4-ю победу в 7 матчах и занимают 7-е место. Клуб из Красноярского края занимает 8-е место с 4 победами в 7 матчах.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Енисей» (Красноярск) — 80:77 (16:19, 20:19, 21:23, 23:16)

З: Курич (19 очков), Хантер (19 очков), Карасев (14 очков).

Е: Мартин (27 очков), Ратэн-Мэйс (19 очков)

БК Енисей
БК Зенит
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