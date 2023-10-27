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27 октября, 14:37

Форвард ЦСКА Курбанов по личным причинам приостановил карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Никита Курбанов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий ЦСКА Никита Курбанов приостановил спортивную карьеру, сообщает пресс-служба клуба.

«Клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев. Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты», — сказано в заявлении армейцев.

Капитаном ЦСКА назначен Семен Антонов, со-капитаном — Каспер Уэйр.

В прошедшем сезоне 37-летний Курбанов набрал 4,1 очка, сделал 3,5 подбора и отдал 1,6 передачи за матч.

Курбанов является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. Он 11 раз становился чемпионом России и 7 раз выигрывал Единую лигу ВТБ.

Баскетбол
БК ЦСКА
Никита Курбанов
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