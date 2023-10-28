ЦСКА разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

ЦСКА победил «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — ЦСКА и казахстанская «Астана». Встреча прошла на стадионе «Мегаспорт» в Москве.

Самым результативным игроком матча стал тяжелый форвард гостей Ройс Хэмм, набравший 22 очка.

ЦСКА выиграл все 7 матчей в текущем сезоне Единой лиги ВТБ и занимает первое место в турнирной таблице. «Астана» находится на восьмой строчке.

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ЦСКА (Москва) — «Астана» — 96:66 (18:23, 29:15, 24:14, 25:14)