«Зенит» на своей площадке проиграл «Автодору»
«Зенит» на своей площадке проиграл «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерцы проиграли со счетом 74:83.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Грэнт Джерретт, набравший 20 очков.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов) — 74:83 (21:30, 12:14, 23:23, 18:16)
20 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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