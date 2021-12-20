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«Зенит» на своей площадке проиграл «Автодору»

21:54
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«Зенит» на своей площадке проиграл «Автодору» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Питерцы проиграли со счетом 74:83.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Грэнт Джерретт, набравший 20 очков.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Автодор» (Саратов) — 74:83 (21:30, 12:14, 23:23, 18:16)

20 декабря. Санкт-Петербург. «СИБУР-Арена».

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Иван Шитик все материалы автора
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