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Тайсон Картер подпишет контракт с «Зенитом» на 1,5 года

15:58
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Защитник «Лаврио» Тайсон Картер станет игроком «Зенита». Стороны согласовали контракт на 1,5 года, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

В нынешнем сезоне 23-летний американец набирал 15,9 очка, 2,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч в чемпионате Греции и Лиге чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора
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