Тайсон Картер подпишет контракт с «Зенитом» на 1,5 года
Защитник «Лаврио» Тайсон Картер станет игроком «Зенита». Стороны согласовали контракт на 1,5 года, сообщает инсайдер Маттео Андреани.
В нынешнем сезоне 23-летний американец набирал 15,9 очка, 2,8 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч в чемпионате Греции и Лиге чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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