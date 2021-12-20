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ЦСКА на выезде разгромил «Зелену Гуру» в Единой лиге ВТБ

22:48
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ЦСКА одержал уверенную гостевую победу над «Зеленой Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:59.

Самым результативным в составе победителей стал Иффе Лундберг, набравший 18 очков. У Николы Милутинова дабл-дабл — 13 очков и 10 подборов. В составе хозяев 16 очков набрал Неманья Ненадич.

Москвичи занимают третье место в турнирной таблице, одержав шесть побед в восьми матчах. Поляки идут последними — у них одна победа в 10 играх.

Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат

«Зелена-Гура» — ЦСКА (Москва) — 59:93 (19:23, 13:32, 15:20, 12:18)

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Руслан Абушкин все материалы автора
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