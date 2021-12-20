ЦСКА на выезде разгромил «Зелену Гуру» в Единой лиге ВТБ
ЦСКА одержал уверенную гостевую победу над «Зеленой Гурой» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:59.
Самым результативным в составе победителей стал Иффе Лундберг, набравший 18 очков. У Николы Милутинова дабл-дабл — 13 очков и 10 подборов. В составе хозяев 16 очков набрал Неманья Ненадич.
Москвичи занимают третье место в турнирной таблице, одержав шесть побед в восьми матчах. Поляки идут последними — у них одна победа в 10 играх.
Баскетбол
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Зелена-Гура» — ЦСКА (Москва) — 59:93 (19:23, 13:32, 15:20, 12:18)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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