«Зелена-Гура» разгромила «Енисей» на выезде

«Зелена-Гура» крупно обыграла «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 94:73.

Для команды из Красноярска это поражение стало шестым в семи матчах сезона-2020/21. Польский клуб одержал третью победу в сезоне при пяти поражениях.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Енисей» (Красноярск) — «Зелена-Гура» — 73:94 (10:27, 27:20, 21:23, 15:24)

6 декабря. Красноярск. «Арена-Север».