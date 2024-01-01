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Воронцевич считает, что баскетбол в России становится лучше

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Трехкратный победитель Евролиги, игрок «Пари Нижний Новгород» Андрей Воронцевич высказал мнение, что баскетбол в России развивается и становится лучше с каждым годом.

«У нас очень интересный чемпионат, много сильных команд, — приводит ТАСС слова Воронцевича. — У «Зенита», ЦСКА и «Локомотива» потрясающие составы, у нас боеспособная команда. Хотелось бы, чтобы больше народа приходило на трибуну. Баскетбол в нашей стране этого заслуживает, он развивается и становится все лучше и лучше».

28 ноября исполнительный комитет Международной федерации баскетбола продлил отстранение российских и белорусских сборных и клубов от соревнований под эгидой организации.

Источник: ТАСС
Андрей Воронцевич
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