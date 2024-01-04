Гомельский: «Эртель — лучший баскетболист 2023 года в России»

Комментатор Владимир Гомельский назвал разыгрывающего «Зенита» Тома Эртеля лучшим баскетболистом 2023 года в России.

«Лучший баскетболист календарного 2023 года в России — Эртель, — цитирует Legalbet Гомельского. — Это лучший разыгрывающий, играющий у нас в стране. И вообще один из лучших в Европе. Он отдает любую передачу и видит площадку просто уникально! Он выписывает такие пасы, что после них стыдно не забивать, хотя некоторые умудряются».

34-летний француз Эртель выступает за «Зенит» с 2022 года.