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4 января, 23:34

Гомельский: «Эртель — лучший баскетболист 2023 года в России»

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Комментатор Владимир Гомельский назвал разыгрывающего «Зенита» Тома Эртеля лучшим баскетболистом 2023 года в России.

«Лучший баскетболист календарного 2023 года в России — Эртель, — цитирует Legalbet Гомельского. — Это лучший разыгрывающий, играющий у нас в стране. И вообще один из лучших в Европе. Он отдает любую передачу и видит площадку просто уникально! Он выписывает такие пасы, что после них стыдно не забивать, хотя некоторые умудряются».

34-летний француз Эртель выступает за «Зенит» с 2022 года.

Источник: legalbet.ru
БК Зенит
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