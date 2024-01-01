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Сегодня, 12:29

Антонов считает, что уровень команд в Единой лиге ВТБ вырос

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Капитан ЦСКА, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Семен Антонов высказал мнение, что средний уровень команд в баскетбольной Единой лиги ВТБ вырос.

«Я думаю, средний уровень команд в чемпионате стал выше. — приводит ТАСС слова Антонова. — Добавились «Уралмаш» и «Руна» на баскетбольной карте России. Я считаю, что это здорово, потому что у нас будет больше игр, на которые могут прийти больше зрителей, и тем самым у нас вырастет любовь к баскетболу».

В первом этапе регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сыграно 19 туров. По их итогам ЦСКА занимает первое место, за ним следуют действующий победитель турнира УНИКС и «Зенит». Первый этап регулярного чемпионата завершится 4 февраля.

Источник: ТАСС
Семен Антонов
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