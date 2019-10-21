Воронцевич продолжит играть в защитной маске

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА с крупным счетом обыграл польский клуб «Зелена Гура» — 115:74. Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич провел эту встречу, игра в защитной маске, сообщает Twitter армейцев.

32-летний россиянин получил повреждение носа в предыдущем матче против «Химок» (99:86). Ближайшее время игрок продолжит выступать в специальной маске.