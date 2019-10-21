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Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Воронцевич продолжит играть в защитной маске

13:45
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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА с крупным счетом обыграл польский клуб «Зелена Гура» — 115:74. Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич провел эту встречу, игра в защитной маске, сообщает Twitter армейцев.

32-летний россиянин получил повреждение носа в предыдущем матче против «Химок» (99:86). Ближайшее время игрок продолжит выступать в специальной маске.

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