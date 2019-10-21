Воронцевич продолжит играть в защитной маске
13:45
В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ ЦСКА с крупным счетом обыграл польский клуб «Зелена Гура» — 115:74. Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич провел эту встречу, игра в защитной маске, сообщает Twitter армейцев.
32-летний россиянин получил повреждение носа в предыдущем матче против «Химок» (99:86). Ближайшее время игрок продолжит выступать в специальной маске.
Что с Воронцевичем? Отвечаем! ?— CSKA Moscow (@cskabasket) October 21, 2019
Вчера Андрей Воронцевич играл в защитной маске из-за повреждения носа, полученного в матче с «Химками».#CSKAbasket pic.twitter.com/qK1nPwNEME
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