«Уралмаш» одержал крупную победу над «Руной»

«Уралмаш» на выезде победил «Руну» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 102:74.

Самым результативным игроком встречи стал Тайрелл Нэльсон из Екатеринбургской команды, он набрал 20 очков.

«Уралмаш» лидирует в турнирной таблице группы Б, команда одержала 17 побед в текущем сезоне. «Руна», на счету которой 12 выигранных матчей, располагается на 4-й позиции.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Руна» (Москва) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 74:102 (15:24, 19:31, 20:23, 20:24)

Р: Попов (14), Морган (10), Савин (10)

У: Нэльсон (20), Нэвелс (19), Даглас (17)

3 марта. Москва. «ДС Динамо».