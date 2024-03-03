«Автодор» разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» дома одержал крупную победу над «Минском» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:58.

Больше всего очков в этой встрече набрал Рэйшон Хэммондс из «Автодора» (23).

Команда из Саратова занимает 3-е место в группе Б. Клуб из Минска располагается на последней строчке в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Автодор» (Саратов) — «Минск» — 81:58 (19:12, 15:11, 22:21, 25:14)

А: Хэммондс (23), Ньюмэн (14), Беслач (13)

М: Коско (12), Борисевич (12), Аладко (9)

3 марта. Саратов. «ДС Кристалл».