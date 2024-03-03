«Автодор» разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ
«Автодор» дома одержал крупную победу над «Минском» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:58.
Больше всего очков в этой встрече набрал Рэйшон Хэммондс из «Автодора» (23).
Команда из Саратова занимает 3-е место в группе Б. Клуб из Минска располагается на последней строчке в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Второй этап. Группа Б
«Автодор» (Саратов) — «Минск» — 81:58 (19:12, 15:11, 22:21, 25:14)
А: Хэммондс (23), Ньюмэн (14), Беслач (13)
М: Коско (12), Борисевич (12), Аладко (9)
3 марта. Саратов. «ДС Кристалл».
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