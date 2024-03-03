Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:53

«Автодор» разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Автодор» дома одержал крупную победу над «Минском» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 81:58.

Больше всего очков в этой встрече набрал Рэйшон Хэммондс из «Автодора» (23).

Команда из Саратова занимает 3-е место в группе Б. Клуб из Минска располагается на последней строчке в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Автодор» (Саратов) — «Минск» — 81:58 (19:12, 15:11, 22:21, 25:14)

А: Хэммондс (23), Ньюмэн (14), Беслач (13)

М: Коско (12), Борисевич (12), Аладко (9)

3 марта. Саратов. «ДС Кристалл».

Баскетбол
БК Автодор
БК Минск
0
Читайте также
Кросби, Малкин и другие ветераны играют результативнее Овечкина
ЦСКА упустил победу в матче с «Оренбургом» в добавленное время
Тела двух мужчин обнаружили в номере петербургского отеля
Боевики в Ингушетии пытались сбежать из окна по связанным простыням
В ЕС назвали риски в случае остановки транзита газа через Украину
Двойное назначение: как изменились границы военных округов
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пари НН» одержал уверенную победу над «Астаной»
Новости
RSS RSS
Все новости