«Локомотив-Кубань» нанес «Енисею» третье поражение подряд

«Локомотив-Кубань» на выезде победил «Енисей» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ — 101:87.

Самым результативным игроком встречи стал защитник красноярцев Ксавье Ратэн-Мэйс, набравший 32 очка.

«Локомотив-Кубань» занимает третье место в группе А Единой лиги ВТБ. «Енисей» потерпел третье поражение подряд и замыкает группу из шести команд.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 87:101 (27:25, 25:15, 19:26, 16:35)

Е: Ратэн-Мэйс (32), Хопкинс (16), Мартин (14)

Л-К: Барфорд (25), Емченко (21), Уайт (14)

5 марта. Красноярск. «Арена-Север».