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Сегодня, 18:10

«Уралмаш» выиграл у «Минска», Нэвелс набрал 30 очков

Руслан Минаев
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«Уралмаш» дома победил «Минск» в овертайме матча второго этапа группы Б регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 85:79.

Самым результативным игроком встречи стал игрок екатеринбуржцев Гарретт Нэвелс — 30 очков.

«Уралмаш» одержал 22-ю победу в 36 матчах и лидирует в группе Б. «Минск» потерпел 35-е поражение в 36 играх.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Минск» — 85:79 ОТ (16:26, 17:8, 24:25, 15:13, 13:7)

У: Нэвелс (30), Даглас (12), Глазунов, Михеев (по 10)

М: Шливанчанин (27), Стубеда (13), Чебашек (12)

31 марта. Екатеринбург. «ДИВС Уралочка»

Баскетбол
БК Минск
БК Уралмаш
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