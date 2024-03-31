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Сегодня, 17:14

«Автодор» обыграл «Астану» в Саратове. Джонсон набрал 39 очков

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«Автодор» дома переиграл «Астану» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 92:83.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий гостей Маркелл Джонсон, набравший 39 очков.

«Автодор» с 17 победами занимает третье место в группе Б. «Астана» идет седьмой, одержав 12 побед.

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б
«Автодор» (Саратов) — «Астана» — 92:83 (28:21, 24:18, 18:11, 22:33)
31 марта. Саратов. «ДС Кристалл»

Баскетбол
БК Автодор
БК Астана
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