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11 декабря, 20:07

УНИКС на своей площадке победил «Зенит»

Иван Шитик
Корреспондент
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11 декабря. УНИКС — «Зенит».
Фото БК УНИКС

УНИКС на своей площадке победил «Зенит» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Казанская команда выиграла со счетом 95:94.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джален Рейнольдс, который набрал 26 очков.

В составе «Зенита» 21 балл в активе Тома Эртеля. В его активе также 12 передач.

УНИКС одержал 14-ю победу в сезоне и сохранил второе место в турнирной таблице. «Зенит» потерпел третье поражение и остался на третьей строчке.

В лидерах остается ЦСКА, который выиграл 15 матчей подряд в нынешнем сезоне.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 95:94 (34:34, 19:21, 23:16, 19:23)

БК Зенит
БК УНИКС
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