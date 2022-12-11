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11 декабря, 18:48

Анзулович недоволен игрой «Енисея» во второй половине матча с «Нижним Новгородом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович объяснил поражение от «Нижнего Новгорода» (67:73) в матче Единой лиги ВТБ.

«Сегодняшняя игра состояла из двух частей. В первые 18 минут мы выглядели как серьезная команда, которая знает, как играть против нижегородцев, и вели 16 очков. Однако в последние две минуты второй четверти мы потеряли этот уровень и закончили всего с восемью очками преимущества.

Вторая половина получилась совершенно другой: организация нашего нападения развалилась, защитники не контролировали игру. Да и в обороне показывали не то, что планировали. И опять в последние две минуты только уже четвертой четверти имели шанс, но позволили сопернику взять несколько подборов в нападении. С таким уровнем игры рассчитывать на победу невозможно», — приводит слова Анзуловича сайт лиги.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице, одержав три победы в 16 матчах. Команда следующую игру проведет 16 декабря дома против «Самары».

Источник: Сайт Единой лиги ВТБ
БК Енисей
БК Нижний Новгород
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