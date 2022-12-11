Перасович — о победе над «Зенитом»: «Мы показали одну из лучших игр в сезоне, особенно в первой четверти»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Зенита» (95:94).

«Сегодняшний матч был очень важен для обоих клубов. Мы показали одну из лучших игр в сезоне, особенно в первой четверти. Обе команды отлично действовали в нападении, но не потому, что кто-то не дорабатывал в защите. Наконец, в дебюте третьей 10-минутки мы нашли способ остановить их атаку. Считаю, что в концовке мы могли выиграть легче, однако совершенные ошибки не позволили нам сделать это», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице, одержав 14 побед в сезоне. «Зенит» расположился на третьей строчке, имея в активе 12 побед в 15 матчах.