Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

УНИКС проявляет интерес к разыгрывающему «Баварии»

18:12
Теги:

УНИКС может подписать разыгрывающего защитника «Баварии» Уэйда Болдуина, пишет в Twitter инсайдер Эмилиано Карчии.

25-летний американец собирается покинуть немецкий клуб, проведя за него один сезон. «Бавария» предложила Болдуину новый контракт, но финансовые условия УНИКСа оказались более выгодными.

Ранее Болдуин выступал в НБА за «Портленд» и «Мемфис».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Швейцария — Испания, 1/4 финала Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
Гарет Саутгейт: «Для Англии даже полезно сыграть не на «Уэмбли»
Георгий Черданцев не видит смысла интересоваться дальнейшей жизнью сборной России
Швейцария — Испания: стартовые составы команд на матч Евро-2020
vs
0
Офсайд