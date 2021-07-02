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ЦСКА претендует на защитника «Голден Стэйт»

19:00
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Защитник «Голден Стэйт» Брэдли Уонамейкер этим летом может вернуться в Европу. На 31-летнего американца претендуют несколько клубов, в том числе и московский ЦСКА, пишет в Twitter журналист Алессандро Маджи.

Уонамейкер подписал контракт с «Голден Стэйт» летом 2020 года. Он уже играл несколько лет в Европе, выступая за «Лимож», «Дарушшафаку» и «Фенербахче».

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Иван Шитик все материалы автора

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