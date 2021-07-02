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УНИКС подписал контракт с Вячеславом Зайцевым

18:07
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УНИКС объявил о заключении контракта с защитником Вячеславом Зайцевым.

31-летний россиянин заключил соглашение с казанским клубом по системе «1+1».

С 2016 по 2021 год Зайцев выступал за «Химки». В Единой лиге ВТБ игрок набирал 6,0 очка, 3,4 подбора, 1,2 перехвата, 2,8 передачи за матч, в Евролиге — 5,1 очка, 2,4 подбора, 1,3 перехвата, 2,4 передачи за игру.

Дополнительная информация:

https://unics.ru/news/unics/?id=vyacheslav-zaytsev--novyy-igrok-bk-uniks

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Иван Торопцев все материалы автора

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