УНИКС подписал контракт с Вячеславом Зайцевым
УНИКС объявил о заключении контракта с защитником Вячеславом Зайцевым.
31-летний россиянин заключил соглашение с казанским клубом по системе «1+1».
Вячеслав Зайцев — новый игрок БК УНИКС!?— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) July 2, 2021
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Контракт с защитником рассчитан по системе 1+1. pic.twitter.com/klvdlagXoH
С 2016 по 2021 год Зайцев выступал за «Химки». В Единой лиге ВТБ игрок набирал 6,0 очка, 3,4 подбора, 1,2 перехвата, 2,8 передачи за матч, в Евролиге — 5,1 очка, 2,4 подбора, 1,3 перехвата, 2,4 передачи за игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://unics.ru/news/unics/?id=vyacheslav-zaytsev--novyy-igrok-bk-uniks
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