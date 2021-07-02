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«Локомотив-Кубань» ведет переговоры с защитником Блажичем

18:02
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«Локомотив-Кубань» ведет переговоры с атакующим защитником Якой Блажичем, сообщает Mozzart Sport.

31-летний словенец провел предыдущие два сезона за «Цедевиту-Олимпию». В минувшем сезоне Еврокубка его показатели составили 19,1 очка, 4,9 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.

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Иван Шитик все материалы автора

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