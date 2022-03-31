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Сегодня, 02:12

«Постарались отблагодарить болельщиков красивой и результативной игрой». Тренер «Локомотива» — о крупной победе над «Астаной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубани» Бранко Максимович прокомментировал победу над «Астаной» (109:57) в матче Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, с Эриком Макколумом все хорошо, он не играл по решению тренерского штаба. А что касается самой игры, то мы уважаем соперника и настраивались именно на этот матч, держали концентрацию всю игру.

Сегодня, несмотря на раннее начало матча, болельщики собрались в «Баскет-Холле» и трибуны вновь мощно поддерживали команду. Мы постарались отблагодарить их красивой и результативной игрой", — цитирует пресс-служба лиги Максимовича.

Напомним, в матче с «Астаной» краснодарский клуб набрал 109 очков, что стало лучшим показателем результативности в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/loko-prodlevaet-pobednuyu-seriyu-i-podnimaetsya-na-5-e-mesto/
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