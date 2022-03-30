«Локомотив-Кубань» установил рекорд сезона по результативности в одном матче

«Локомотив-Кубань» установил рекорд сезона Единой лиги ВТБ по результативности в одном матче, сообщает официальный сайт лиги.

В матче регулярного чемпионата с «Астаной» краснодарский клуб набрал 109 очков, что стало лучшим показателем результативности в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Предыдущий рекорд сезона также принадлежал «Локомотиву-Кубани» и был установлен 10 октября 2021 года в матче с саратовским «Автодором». Тогда команды набрала 108 очков.

«Локомотив-Кубань» одержал 8 побед в 14 матчах и поднялся на пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Следующий матч команды назначен на 4 апреля против «Зенита».