Тома Эртель пропустит Матч всех звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы

Французский разыгрывающий «Зенита» Тома Эртель не сможет выступить в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023 из-за травмы. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на источник, близкий к лиге.

Как отмечает источник, 15 февраля баскетболист прошел медобследование, по результатам которого у него выявили травму. Эртель получил повреждение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (70:79), который прошел 13 февраля.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ-Арене».