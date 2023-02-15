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Сегодня, 18:45

Тома Эртель пропустит Матч всех звезд Единой лиги ВТБ из-за травмы

Алина Савинова
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Французский разыгрывающий «Зенита» Тома Эртель не сможет выступить в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2023 из-за травмы. Об этом сообщает Vprognoze.ru со ссылкой на источник, близкий к лиге.

Как отмечает источник, 15 февраля баскетболист прошел медобследование, по результатам которого у него выявили травму. Эртель получил повреждение в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода» (70:79), который прошел 13 февраля.

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ состоится 19 февраля в Москве на «ВТБ-Арене».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/basketball/10653536-toma-ertel-propustit-match-vseh-zvezd-edinoj-ligi-vtb.html
БК Зенит
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