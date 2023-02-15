«Самара» обыграла «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Самара» обыграла «Астану» в матче группы Б второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 89:75.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джеймс Эннис, набравший 21 очко. В составе «Астаны» 32 очка на счету Кваме Вона.

В следующем матче «Самара» 28 февраля сыграет на домашнем паркете с «Енисеем». «Астана» 4 марта примет «Парму».

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа Б

«Самара» — «Астана» — 89:75 (26:16, 25:14, 17:24, 21:21)