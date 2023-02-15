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Сегодня, 17:50

Перасович: «УНИКС приложит все силы, чтобы взять верх в противостоянии с ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил расклад сил перед матчем Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«ЦСКА — сильнейшая команда чемпионата. В этом сезоне они установили рекорд лиги по длительности победной серии. Они демонстрируют лучшую результативность в турнире. Нам предстоит очень сложный матч. Мы приложим все силы, чтобы взять верх в этом противостоянии», — приводит слова Перасовича сайт клуба.

Матч между УНИКСом и ЦСКА состоится сегодня, 15 февраля. Начало — в 20.00 мск.

БК УНИКС
БК ЦСКА
Велимир Перасович
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