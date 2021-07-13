Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Новости   //    Баскетбол   //    Единая лига ВТБ

Стребков — о новом контракте с «Нижним Новгородом»: «За шесть лет Нижний стал для меня настоящим домом»

13 июля 2021, 16:15
Теги:

Разыгрывающий сборной России Иван Стребков прокомментировал решение продлить контракт с «Нижний Новгородом».

«Я рад остаться в клубе. За шесть лет Нижний Новгород стал для меня настоящим домом. Хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за доверие и выразить отдельную благодарность болельщикам нашей команды за поддержку, которую они дарят на протяжении вот уже шести лет. Будем продолжать усердно работать, чтобы радовать их как можно чаще», — цитирует игрока сайт клуба.

Стребков заключил соглашение до 2024 года.

Дополнительная информация:

http://www.nn-basket.ru/news/?ELEMENT_ID=32767

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

РФС планирует назначить нового главного тренера сборной России до старта РПЛ
Видео: в Новосибирске открыли ж/д переход для хоббитов
Аваков допустил ошибку в сообщении о своей отставке
Тело пропавшей зимой девушки с афрокудрями нашли под Новосибирском
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд