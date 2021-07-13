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«Зенит» расстанется с форвардом Тариком Блэком

13 июля 2021, 17:53
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«Зенит» намерен расстаться с тяжелым форвардом Тариком Блэком. Турецкий «Анадолу Эфес» серьезно рассматривает возможность подписания 29-летнего американца, сообщает в Twitter журналист Неманья Жорич.

Экс-игрок «Лейкерс» и «Маккаби» присоединился к российскому клубу в январе 2021 года.

В Единой лиге ВТБ Блэк провел 12 игр, набирая в среднем по 9,3 очка и 4,7 подбора. В Евролиге американец выходил на площадку 13 раз, набирал в среднем за игру 5,2 очка и 3,5 подбора.

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Иван Шитик все материалы автора

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