Источник: «Зенит» договорился о подписании контракта с защитником из НБА
«Зенит» претендует на разыгрывающего Шабазза Напьера, утверждает Encestado.
Отмечается, что кандидатуру Напьера одобрил главный тренер Хавьер Паскуаль. О контракте на сезон-2021/22 будет объявлено в ближайшее время.
Напьер в данный момент является свободным агентом. В последний раз Напьер выступал в НБА в 2020 году за «Вашингтон».
Шабазз был выбран на драфте 2014 года под общим 24-м номером. Его статистика в 345 матчах НБА — 7,1 очка и 2,5 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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