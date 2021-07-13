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Источник: «Зенит» договорился о подписании контракта с защитником из НБА

13 июля 2021, 16:04
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«Зенит» претендует на разыгрывающего Шабазза Напьера, утверждает Encestado.

Отмечается, что кандидатуру Напьера одобрил главный тренер Хавьер Паскуаль. О контракте на сезон-2021/22 будет объявлено в ближайшее время.

Напьер в данный момент является свободным агентом. В последний раз Напьер выступал в НБА в 2020 году за «Вашингтон».

Шабазз был выбран на драфте 2014 года под общим 24-м номером. Его статистика в 345 матчах НБА — 7,1 очка и 2,5 передачи.

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Иван Шитик все материалы автора

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